印度盧比兌沙地阿拉伯利雅匯率歷史紀錄

今日，印度盧比兌沙地阿拉伯利雅的匯率目前為0.045，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，印度盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.019%。

在過去一星期，印度盧比兌沙地阿拉伯利雅的匯率波動，在23-07-2024高見0.045，並在25-07-2024低見0.045。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.048%。