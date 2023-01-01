馬恩島磅兌歐元匯率

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1 EUR10.864151.0975591.41931.490581.654060.957718.968
1 GBP1.1572111.2701105.7921.724921.91411.1082621.95
1 USD0.911150.78734183.2941.35811.507050.872617.2821
1 INR0.01093860.009452540.012005710.01630490.01809310.01047610.207483

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馬島鎊歐元兌換率
1 IMP1.15725 EUR
5 IMP5.78625 EUR
10 IMP11.57250 EUR
20 IMP23.14500 EUR
50 IMP57.86250 EUR
100 IMP115.72500 EUR
250 IMP289.31250 EUR
500 IMP578.62500 EUR
1000 IMP1157.25000 EUR
2000 IMP2314.50000 EUR
5000 IMP5786.25000 EUR
10000 IMP11572.50000 EUR
歐元馬島鎊兌換率
1 EUR0.86412 IMP
5 EUR4.32060 IMP
10 EUR8.64120 IMP
20 EUR17.28240 IMP
50 EUR43.20600 IMP
100 EUR86.41200 IMP
250 EUR216.03000 IMP
500 EUR432.06000 IMP
1000 EUR864.12000 IMP
2000 EUR1728.24000 IMP
5000 EUR4320.60000 IMP
10000 EUR8641.20000 IMP