斐濟元兌阿塞拜疆馬納特匯率歷史紀錄

今日，斐濟元兌阿塞拜疆馬納特的匯率目前為0.747，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，斐濟元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.266%。

在過去一星期，斐濟元兌阿塞拜疆馬納特的匯率波動，在22-07-2024高見0.757，並在26-07-2024低見0.746。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.820%。