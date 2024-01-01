馬島鎊 (IMP)

貨幣名稱

馬島鎊

£

IMP 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從IMP1.24885 1.16764 1.00000 104.17000 197.01200 114.74400 1.91160 23.48920
至IMP0.80074 0.85643 1.00000 0.00960 0.00508 0.00872 0.52312 0.04257

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比較匯率

馬恩島磅兌各國貨幣匯率