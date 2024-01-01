白俄羅斯盧布 (BYN)

貨幣名稱

白俄羅斯盧布

Br

BYN 匯率

 USD CAD SGD AUD NZD EUR GBP ZAR
從BYN0.30581 0.41806 0.41650 0.46811 0.51458 0.28585 0.24483 5.75122
至BYN3.27004 2.39198 2.40095 2.13626 1.94332 3.49830 4.08444 0.17388

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比較匯率

白俄羅斯盧布兌各國貨幣匯率