阿魯巴弗羅林 (AWG)

貨幣名稱

阿魯巴弗羅林

ƒ

AWG 匯率

 USD AUD CAD ZAR GBP EUR NZD SGD
從AWG0.55866 0.85527 0.76383 10.50980 0.44730 0.52228 0.94011 0.76095
至AWG1.79000 1.16923 1.30920 0.09515 2.23562 1.91467 1.06371 1.31415

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比較匯率

阿魯巴弗羅林兌各國貨幣匯率