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1 CNY0.11048 IMP
5 CNY0.55238 IMP
10 CNY1.10476 IMP
20 CNY2.20952 IMP
50 CNY5.52380 IMP
100 CNY11.04760 IMP
250 CNY27.61900 IMP
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馬島鎊人民幣兌換率
1 IMP9.05175 CNY
5 IMP45.25875 CNY
10 IMP90.51750 CNY
20 IMP181.03500 CNY
50 IMP452.58750 CNY
100 IMP905.17500 CNY
250 IMP2262.93750 CNY
500 IMP4525.87500 CNY
1000 IMP9051.75000 CNY
2000 IMP18103.50000 CNY
5000 IMP45258.75000 CNY
10000 IMP90517.50000 CNY