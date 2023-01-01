10 不丹努扎姆兌to Isle of Man pounds

以實時匯率將BTN兌換成IMP

10 btn
0.09 imp

1.00000 BTN = 0.00945 IMP

在04:37的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86391.09791.40531.489561.651860.9575518.953
1 GBP1.1575411.26995105.8161.72441.912291.108421.9411
1 USD0.911550.787433183.3231.357851.50580.8728517.2771
1 INR0.01094030.009450360.012001510.01629620.01807180.01047550.207351

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將不丹努扎姆兌換成to Isle of Man pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇BTN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IMP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前BTN兌IMP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

不丹努扎姆熱門貨幣組合

BTN兌USD

BTN兌CAD

BTN兌ZAR

BTN兌EUR

BTN兌GBP

BTN兌SGD

BTN兌NZD

BTN兌AUD

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
不丹努扎姆馬島鎊兌換率
1 BTN0.00945 IMP
5 BTN0.04725 IMP
10 BTN0.09450 IMP
20 BTN0.18901 IMP
50 BTN0.47252 IMP
100 BTN0.94503 IMP
250 BTN2.36258 IMP
500 BTN4.72515 IMP
1000 BTN9.45030 IMP
2000 BTN18.90060 IMP
5000 BTN47.25150 IMP
10000 BTN94.50300 IMP
馬島鎊不丹努扎姆兌換率
1 IMP105.81700 BTN
5 IMP529.08500 BTN
10 IMP1058.17000 BTN
20 IMP2116.34000 BTN
50 IMP5290.85000 BTN
100 IMP10581.70000 BTN
250 IMP26454.25000 BTN
500 IMP52908.50000 BTN
1000 IMP105817.00000 BTN
2000 IMP211634.00000 BTN
5000 IMP529085.00000 BTN
10000 IMP1058170.00000 BTN