澳元兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，澳元兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為4.512，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.312%。

在過去一星期，澳元兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在21-07-2024高見4.628，並在25-07-2024低見4.510。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.513%。