История обменного курса австралийский доллар–боливийские боливиано

Обменный курс австралийских доллара/боливийские боливиано сейчас составляет 4,554, отражая изменение в размере -0.913% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.195% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,628, и минимумом, равным 4,506, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.819%.