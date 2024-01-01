亞美尼亞德拉姆兌港元匯率

以實時匯率將AMD兌換成HKD

1,000 amd
20.18 hkd

֏1.000 AMD = $0.02018 HKD

在18:51的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.0789.2691.4621.6370.97718.349
1 GBP1.16811.25104.2531.7071.9121.14221.429
1 USD0.9340.8183.4051.3661.530.91317.144
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將亞美尼亞德拉姆兌換成港元

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇AMD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HKD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前AMD兌HKD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

亞美尼亞德拉姆熱門貨幣組合

AMD兌USD

AMD兌EUR

AMD兌GBP

AMD兌INR

AMD兌JPY

AMD兌RUB

AMD兌AUD

AMD兌ZAR

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
亞美尼亞德拉姆港元兌換率
1 AMD0.02018 HKD
5 AMD0.10088 HKD
10 AMD0.20176 HKD
20 AMD0.40352 HKD
50 AMD1.00880 HKD
100 AMD2.01760 HKD
250 AMD5.04400 HKD
500 AMD10.08800 HKD
1000 AMD20.17600 HKD
2000 AMD40.35200 HKD
5000 AMD100.88000 HKD
10000 AMD201.76000 HKD
港元亞美尼亞德拉姆兌換率
100 HKD4,956.38000 AMD
200 HKD9,912.76000 AMD
300 HKD14,869.14000 AMD
500 HKD24,781.90000 AMD
1000 HKD49,563.80000 AMD
2000 HKD99,127.60000 AMD
2500 HKD123,909.50000 AMD
3000 HKD148,691.40000 AMD
4000 HKD198,255.20000 AMD
5000 HKD247,819.00000 AMD
10000 HKD495,638.00000 AMD
20000 HKD991,276.00000 AMD