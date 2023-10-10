土耳其里拉兑to Peruvian nuevo soles

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土耳其里拉/秘鲁新索尔汇率
1 TRY0.13847 PEN
5 TRY0.69234 PEN
10 TRY1.38469 PEN
20 TRY2.76938 PEN
50 TRY6.92345 PEN
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250 TRY34.61725 PEN
500 TRY69.23450 PEN
1000 TRY138.46900 PEN
2000 TRY276.93800 PEN
5000 TRY692.34500 PEN
10000 TRY1384.69000 PEN
秘鲁新索尔/土耳其里拉汇率
1 PEN7.22181 TRY
5 PEN36.10905 TRY
10 PEN72.21810 TRY
20 PEN144.43620 TRY
50 PEN361.09050 TRY
100 PEN722.18100 TRY
250 PEN1805.45250 TRY
500 PEN3610.90500 TRY
1000 PEN7221.81000 TRY
2000 PEN14443.62000 TRY
5000 PEN36109.05000 TRY
10000 PEN72218.10000 TRY