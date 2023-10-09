罗马尼亚列伊兑to Peruvian nuevo soles

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1GBP1.1580811.22405101.9391.663731.90871.1091522.2974
1USD0.94610.81696183.28051.35921.559330.90618.2161
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罗马尼亚列伊/秘鲁新索尔汇率
1 RON0.81752 PEN
5 RON4.08763 PEN
10 RON8.17525 PEN
20 RON16.35050 PEN
50 RON40.87625 PEN
100 RON81.75250 PEN
250 RON204.38125 PEN
500 RON408.76250 PEN
1000 RON817.52500 PEN
2000 RON1635.05000 PEN
5000 RON4087.62500 PEN
10000 RON8175.25000 PEN
秘鲁新索尔/罗马尼亚列伊汇率
1 PEN1.22320 RON
5 PEN6.11600 RON
10 PEN12.23200 RON
20 PEN24.46400 RON
50 PEN61.16000 RON
100 PEN122.32000 RON
250 PEN305.80000 RON
500 PEN611.60000 RON
1000 PEN1223.20000 RON
2000 PEN2446.40000 RON
5000 PEN6116.00000 RON
10000 PEN12232.00000 RON