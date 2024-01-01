10 秘鲁新索尔兑罗马尼亚列伊

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秘鲁新索尔/罗马尼亚列伊汇率
1 PEN1.24654 RON
5 PEN6.23270 RON
10 PEN12.46540 RON
20 PEN24.93080 RON
50 PEN62.32700 RON
100 PEN124.65400 RON
250 PEN311.63500 RON
500 PEN623.27000 RON
1000 PEN1,246.54000 RON
2000 PEN2,493.08000 RON
5000 PEN6,232.70000 RON
10000 PEN12,465.40000 RON
罗马尼亚列伊/秘鲁新索尔汇率
1 RON0.80222 PEN
5 RON4.01110 PEN
10 RON8.02220 PEN
20 RON16.04440 PEN
50 RON40.11100 PEN
100 RON80.22200 PEN
250 RON200.55500 PEN
500 RON401.11000 PEN
1000 RON802.22000 PEN
2000 RON1,604.44000 PEN
5000 RON4,011.10000 PEN
10000 RON8,022.20000 PEN