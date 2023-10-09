罗马尼亚列伊兑to New Zealand dollars

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1GBP1.1580111.22415101.9481.66381.908711.1088522.2991
1USD0.9460.816893183.28051.359151.559210.9058518.216
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罗马尼亚列伊/新西兰元汇率
1 RON0.35345 NZD
5 RON1.76727 NZD
10 RON3.53454 NZD
20 RON7.06908 NZD
50 RON17.67270 NZD
100 RON35.34540 NZD
250 RON88.36350 NZD
500 RON176.72700 NZD
1000 RON353.45400 NZD
2000 RON706.90800 NZD
5000 RON1767.27000 NZD
10000 RON3534.54000 NZD
新西兰元/罗马尼亚列伊汇率
1 NZD2.82922 RON
5 NZD14.14610 RON
10 NZD28.29220 RON
20 NZD56.58440 RON
50 NZD141.46100 RON
100 NZD282.92200 RON
250 NZD707.30500 RON
500 NZD1414.61000 RON
1000 NZD2829.22000 RON
2000 NZD5658.44000 RON
5000 NZD14146.10000 RON
10000 NZD28292.20000 RON