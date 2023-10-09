罗马尼亚列伊兑转人民币元

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罗马尼亚列伊/人民币汇率
1 RON1.55237 CNY
5 RON7.76185 CNY
10 RON15.52370 CNY
20 RON31.04740 CNY
50 RON77.61850 CNY
100 RON155.23700 CNY
250 RON388.09250 CNY
500 RON776.18500 CNY
1000 RON1552.37000 CNY
2000 RON3104.74000 CNY
5000 RON7761.85000 CNY
10000 RON15523.70000 CNY
人民币/罗马尼亚列伊汇率
1 CNY0.64418 RON
5 CNY3.22088 RON
10 CNY6.44175 RON
20 CNY12.88350 RON
50 CNY32.20875 RON
100 CNY64.41750 RON
250 CNY161.04375 RON
500 CNY322.08750 RON
1000 CNY644.17500 RON
2000 CNY1288.35000 RON
5000 CNY3220.87500 RON
10000 CNY6441.75000 RON