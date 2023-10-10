土耳其里拉兑转人民币元

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土耳其里拉/人民币汇率
1 TRY0.26281 CNY
5 TRY1.31405 CNY
10 TRY2.62809 CNY
20 TRY5.25618 CNY
50 TRY13.14045 CNY
100 TRY26.28090 CNY
250 TRY65.70225 CNY
500 TRY131.40450 CNY
1000 TRY262.80900 CNY
2000 TRY525.61800 CNY
5000 TRY1314.04500 CNY
10000 TRY2628.09000 CNY
人民币/土耳其里拉汇率
1 CNY3.80505 TRY
5 CNY19.02525 TRY
10 CNY38.05050 TRY
20 CNY76.10100 TRY
50 CNY190.25250 TRY
100 CNY380.50500 TRY
250 CNY951.26250 TRY
500 CNY1902.52500 TRY
1000 CNY3805.05000 TRY
2000 CNY7610.10000 TRY
5000 CNY19025.25000 TRY
10000 CNY38050.50000 TRY