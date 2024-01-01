文莱元兑肯尼亚先令
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|1 BND兑KES
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|98.9917
|98.9917
|低
|95.0722
|94.7607
|一般
|97.0125
|96.4534
|更改
|2.25%
|0.53%
|查看完整历史记录
1 BND 兑 KES 统计信息
过去 30 天，BND 兑 KES 的表现如下：30 天高点为 98.9917，30 天低点为 95.0722。这意味着 30 天平均值为 97.0125。BND 兑 KES 的变化为 2.25。
过去 90 天，BND 兑 KES 的表现如下：90 天高点为 98.9917，90 天低点为 94.7607。这意味着 90 天平均值为 96.4534。BND 兑 KES 的变化为 0.53。
如何将文莱元兑换成肯尼亚先令
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KES作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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