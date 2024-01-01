100 ZMW'den Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → NZD çevirin

100 zmw
6,48 nzd

1,000ZK ZMW = 0,06478$ NZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06710,0682
Düşük0,06260,0601
Ortalama0,06480,0635
Değişim-3.46%5.15%
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1 ZMW → NZD istatistikleri

ZMW → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0671, en düşük 0,0626 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0648 oldu. ZMW → NZD kurundaki değişiklik -3.46 değerindeydi.

ZMW → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0682, en düşük 0,0601 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0635 oldu. ZMW → NZD kurundaki değişiklik 5.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Yeni Zelanda Doları
1 ZMW0,06478 NZD
5 ZMW0,32392 NZD
10 ZMW0,64783 NZD
20 ZMW1,29566 NZD
50 ZMW3,23916 NZD
100 ZMW6,47832 NZD
250 ZMW16,19580 NZD
500 ZMW32,39160 NZD
1000 ZMW64,78320 NZD
2000 ZMW129,56640 NZD
5000 ZMW323,91600 NZD
10000 ZMW647,83200 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / ZMW
1 NZD15,43610 ZMW
5 NZD77,18050 ZMW
10 NZD154,36100 ZMW
20 NZD308,72200 ZMW
50 NZD771,80500 ZMW
100 NZD1.543,61000 ZMW
250 NZD3.859,02500 ZMW
500 NZD7.718,05000 ZMW
1000 NZD15.436,10000 ZMW
2000 NZD30.872,20000 ZMW
5000 NZD77.180,50000 ZMW
10000 NZD154.361,00000 ZMW