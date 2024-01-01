bin ZMW'den Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile ZMW → MXN çevirin

1.000 zmw
740,08 mxn

1,000ZK ZMW = 0,7401Mex$ MXN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74240,7606
Düşük0,67800,6124
Ortalama0,70830,6858
Değişim-0.31%17.76%
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1 ZMW → MXN istatistikleri

ZMW → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7424, en düşük 0,6780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7083 oldu. ZMW → MXN kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

ZMW → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7606, en düşük 0,6124 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6858 oldu. ZMW → MXN kurundaki değişiklik 17.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Meksika Pesosu
1 ZMW0,74008 MXN
5 ZMW3,70038 MXN
10 ZMW7,40075 MXN
20 ZMW14,80150 MXN
50 ZMW37,00375 MXN
100 ZMW74,00750 MXN
250 ZMW185,01875 MXN
500 ZMW370,03750 MXN
1000 ZMW740,07500 MXN
2000 ZMW1.480,15000 MXN
5000 ZMW3.700,37500 MXN
10000 ZMW7.400,75000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / ZMW
1 MXN1,35122 ZMW
5 MXN6,75610 ZMW
10 MXN13,51220 ZMW
20 MXN27,02440 ZMW
50 MXN67,56100 ZMW
100 MXN135,12200 ZMW
250 MXN337,80500 ZMW
500 MXN675,61000 ZMW
1000 MXN1.351,22000 ZMW
2000 MXN2.702,44000 ZMW
5000 MXN6.756,10000 ZMW
10000 MXN13.512,20000 ZMW