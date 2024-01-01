2.000 Meksika pesosundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile MXN → ZMW çevirin

2.000 mxn
2.999,60 zmw

1,000 MXN = 1,500 ZMW

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Meksika pesosundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / ZMW
1 MXN1,49980 ZMW
5 MXN7,49900 ZMW
10 MXN14,99800 ZMW
20 MXN29,99600 ZMW
50 MXN74,99000 ZMW
100 MXN149,98000 ZMW
250 MXN374,95000 ZMW
500 MXN749,90000 ZMW
1000 MXN1.499,80000 ZMW
2000 MXN2.999,60000 ZMW
5000 MXN7.499,00000 ZMW
10000 MXN14.998,00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Meksika Pesosu
1 ZMW0,66676 MXN
5 ZMW3,33378 MXN
10 ZMW6,66755 MXN
20 ZMW13,33510 MXN
50 ZMW33,33775 MXN
100 ZMW66,67550 MXN
250 ZMW166,68875 MXN
500 ZMW333,37750 MXN
1000 ZMW666,75500 MXN
2000 ZMW1.333,51000 MXN
5000 ZMW3.333,77500 MXN
10000 ZMW6.667,55000 MXN