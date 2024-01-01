ZMW'den Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → HKD çevirin

1.000 zmw
301,34 hkd

1,000ZK ZMW = 0,3013$ HKD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → HKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32040,3233
Düşük0,29560,2852
Ortalama0,30480,3016
Değişim-5.94%4.27%
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1 ZMW → HKD istatistikleri

ZMW → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3204, en düşük 0,2956 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3048 oldu. ZMW → HKD kurundaki değişiklik -5.94 değerindeydi.

ZMW → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3233, en düşük 0,2852 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3016 oldu. ZMW → HKD kurundaki değişiklik 4.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Hong Kong Doları
1 ZMW0,30134 HKD
5 ZMW1,50670 HKD
10 ZMW3,01339 HKD
20 ZMW6,02678 HKD
50 ZMW15,06695 HKD
100 ZMW30,13390 HKD
250 ZMW75,33475 HKD
500 ZMW150,66950 HKD
1000 ZMW301,33900 HKD
2000 ZMW602,67800 HKD
5000 ZMW1.506,69500 HKD
10000 ZMW3.013,39000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / ZMW
100 HKD331,85200 ZMW
200 HKD663,70400 ZMW
300 HKD995,55600 ZMW
500 HKD1.659,26000 ZMW
1000 HKD3.318,52000 ZMW
2000 HKD6.637,04000 ZMW
2500 HKD8.296,30000 ZMW
3000 HKD9.955,56000 ZMW
4000 HKD13.274,08000 ZMW
5000 HKD16.592,60000 ZMW
10000 HKD33.185,20000 ZMW
20000 HKD66.370,40000 ZMW