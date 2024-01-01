ZMW'den Çin yuanına

Reel döviz kuru ile ZMW → CNY çevirin

1.000 zmw
276,73 cny

1,000ZK ZMW = 0,2767¥ CNY

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29820,3008
Düşük0,27480,2638
Ortalama0,28330,2799
Değişim-7.20%3.28%
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1 ZMW → CNY istatistikleri

ZMW → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2982, en düşük 0,2748 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2833 oldu. ZMW → CNY kurundaki değişiklik -7.20 değerindeydi.

ZMW → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3008, en düşük 0,2638 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2799 oldu. ZMW → CNY kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Çin Yuanı RMB
1 ZMW0,27673 CNY
5 ZMW1,38362 CNY
10 ZMW2,76725 CNY
20 ZMW5,53450 CNY
50 ZMW13,83625 CNY
100 ZMW27,67250 CNY
250 ZMW69,18125 CNY
500 ZMW138,36250 CNY
1000 ZMW276,72500 CNY
2000 ZMW553,45000 CNY
5000 ZMW1.383,62500 CNY
10000 ZMW2.767,25000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / ZMW
1 CNY3,61369 ZMW
5 CNY18,06845 ZMW
10 CNY36,13690 ZMW
20 CNY72,27380 ZMW
50 CNY180,68450 ZMW
100 CNY361,36900 ZMW
250 CNY903,42250 ZMW
500 CNY1.806,84500 ZMW
1000 CNY3.613,69000 ZMW
2000 CNY7.227,38000 ZMW
5000 CNY18.068,45000 ZMW
10000 CNY36.136,90000 ZMW