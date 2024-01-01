10 ZMW'den Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile ZMW → CLP çevirin

10 zmw
367 clp

1,000ZK ZMW = 36,71$ CLP

20:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,349539,1940
Düşük35,041333,2869
Ortalama36,551135,8013
Değişim-4.28%5.61%
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1 ZMW → CLP istatistikleri

ZMW → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,3495, en düşük 35,0413 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,5511 oldu. ZMW → CLP kurundaki değişiklik -4.28 değerindeydi.

ZMW → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,1940, en düşük 33,2869 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,8013 oldu. ZMW → CLP kurundaki değişiklik 5.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Şili Pesosu
1 ZMW36,70900 CLP
5 ZMW183,54500 CLP
10 ZMW367,09000 CLP
20 ZMW734,18000 CLP
50 ZMW1.835,45000 CLP
100 ZMW3.670,90000 CLP
250 ZMW9.177,25000 CLP
500 ZMW18.354,50000 CLP
1000 ZMW36.709,00000 CLP
2000 ZMW73.418,00000 CLP
5000 ZMW183.545,00000 CLP
10000 ZMW367.090,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / ZMW
1 CLP0,02724 ZMW
5 CLP0,13621 ZMW
10 CLP0,27241 ZMW
20 CLP0,54483 ZMW
50 CLP1,36207 ZMW
100 CLP2,72413 ZMW
250 CLP6,81033 ZMW
500 CLP13,62065 ZMW
1000 CLP27,24130 ZMW
2000 CLP54,48260 ZMW
5000 CLP136,20650 ZMW
10000 CLP272,41300 ZMW