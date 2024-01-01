250 Güney Afrika randından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → DZD çevirin

250 zar
1.836,08 dzd

1,000R ZAR = 7,344دج DZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → DZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,46687,4916
Düşük7,29167,0759
Ortalama7,37557,3299
Değişim-0.02%1.47%
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1 ZAR → DZD istatistikleri

ZAR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4668, en düşük 7,2916 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3755 oldu. ZAR → DZD kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

ZAR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,4916, en düşük 7,0759 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3299 oldu. ZAR → DZD kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cezayir Dinarı
1 ZAR7,34431 DZD
5 ZAR36,72155 DZD
10 ZAR73,44310 DZD
20 ZAR146,88620 DZD
50 ZAR367,21550 DZD
100 ZAR734,43100 DZD
250 ZAR1.836,07750 DZD
500 ZAR3.672,15500 DZD
1000 ZAR7.344,31000 DZD
2000 ZAR14.688,62000 DZD
5000 ZAR36.721,55000 DZD
10000 ZAR73.443,10000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Güney Afrika Randı
1 DZD0,13616 ZAR
5 DZD0,68080 ZAR
10 DZD1,36160 ZAR
20 DZD2,72320 ZAR
50 DZD6,80800 ZAR
100 DZD13,61600 ZAR
250 DZD34,04000 ZAR
500 DZD68,08000 ZAR
1000 DZD136,16000 ZAR
2000 DZD272,32000 ZAR
5000 DZD680,80000 ZAR
10000 DZD1.361,60000 ZAR