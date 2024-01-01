100 İsviçre frangından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile XPF → UGX çevirin

100 xpf
3.386 ugx

1,000₣ XPF = 33,86Ush UGX

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,053734,6658
Düşük33,244533,2445
Ortalama33,694033,9296
Değişim1.86%-0.37%
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1 XPF → UGX istatistikleri

XPF → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,0537, en düşük 33,2445 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,6940 oldu. XPF → UGX kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

XPF → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,6658, en düşük 33,2445 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,9296 oldu. XPF → UGX kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Uganda Şilini
1 XPF33,86310 UGX
5 XPF169,31550 UGX
10 XPF338,63100 UGX
20 XPF677,26200 UGX
50 XPF1.693,15500 UGX
100 XPF3.386,31000 UGX
250 XPF8.465,77500 UGX
500 XPF16.931,55000 UGX
1000 XPF33.863,10000 UGX
2000 XPF67.726,20000 UGX
5000 XPF169.315,50000 UGX
10000 XPF338.631,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFP Frangı
1 UGX0,02953 XPF
5 UGX0,14765 XPF
10 UGX0,29531 XPF
20 UGX0,59061 XPF
50 UGX1,47653 XPF
100 UGX2,95306 XPF
250 UGX7,38265 XPF
500 UGX14,76530 XPF
1000 UGX29,53060 XPF
2000 UGX59,06120 XPF
5000 UGX147,65300 XPF
10000 UGX295,30600 XPF