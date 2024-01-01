250 İsviçre frangından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → TWD çevirin

250 xpf
74,64 twd

1,000₣ XPF = 0,2985NT$ TWD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → TWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29990,2999
Düşük0,29300,2908
Ortalama0,29700,2939
Değişim1.56%2.60%
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1 XPF → TWD istatistikleri

XPF → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2999, en düşük 0,2930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2970 oldu. XPF → TWD kurundaki değişiklik 1.56 değerindeydi.

XPF → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2999, en düşük 0,2908 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2939 oldu. XPF → TWD kurundaki değişiklik 2.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Yeni Tayvan Doları
1 XPF0,29854 TWD
5 XPF1,49271 TWD
10 XPF2,98542 TWD
20 XPF5,97084 TWD
50 XPF14,92710 TWD
100 XPF29,85420 TWD
250 XPF74,63550 TWD
500 XPF149,27100 TWD
1000 XPF298,54200 TWD
2000 XPF597,08400 TWD
5000 XPF1.492,71000 TWD
10000 XPF2.985,42000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / CFP Frangı
1 TWD3,34961 XPF
5 TWD16,74805 XPF
10 TWD33,49610 XPF
20 TWD66,99220 XPF
50 TWD167,48050 XPF
100 TWD334,96100 XPF
250 TWD837,40250 XPF
500 TWD1.674,80500 XPF
1000 TWD3.349,61000 XPF
2000 TWD6.699,22000 XPF
5000 TWD16.748,05000 XPF
10000 TWD33.496,10000 XPF