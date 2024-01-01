5.000 İsviçre frangından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile XPF → THB çevirin

5.000 xpf
1.607,37 thb

1,000₣ XPF = 0,3215฿ THB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33180,3347
Düşük0,32150,3215
Ortalama0,32870,3305
Değişim-2.63%-2.63%
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1 XPF → THB istatistikleri

XPF → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3318, en düşük 0,3215 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3287 oldu. XPF → THB kurundaki değişiklik -2.63 değerindeydi.

XPF → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3347, en düşük 0,3215 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3305 oldu. XPF → THB kurundaki değişiklik -2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Tayland Bahtı
1 XPF0,32147 THB
5 XPF1,60737 THB
10 XPF3,21474 THB
20 XPF6,42948 THB
50 XPF16,07370 THB
100 XPF32,14740 THB
250 XPF80,36850 THB
500 XPF160,73700 THB
1000 XPF321,47400 THB
2000 XPF642,94800 THB
5000 XPF1.607,37000 THB
10000 XPF3.214,74000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / CFP Frangı
1 THB3,11067 XPF
5 THB15,55335 XPF
10 THB31,10670 XPF
20 THB62,21340 XPF
50 THB155,53350 XPF
100 THB311,06700 XPF
250 THB777,66750 XPF
500 THB1.555,33500 XPF
1000 THB3.110,67000 XPF
2000 THB6.221,34000 XPF
5000 THB15.553,35000 XPF
10000 THB31.106,70000 XPF