İsviçre frangından Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile XPF → RWF çevirin

1.000 xpf
11.966 rwf

1,000₣ XPF = 11,97R₣ RWF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → RWF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,002412,0024
Düşük11,804211,6160
Ortalama11,941411,8291
Değişim1.37%2.78%
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1 XPF → RWF istatistikleri

XPF → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,0024, en düşük 11,8042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,9414 oldu. XPF → RWF kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

XPF → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,0024, en düşük 11,6160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,8291 oldu. XPF → RWF kurundaki değişiklik 2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Ruanda Frangı
1 XPF11,96610 RWF
5 XPF59,83050 RWF
10 XPF119,66100 RWF
20 XPF239,32200 RWF
50 XPF598,30500 RWF
100 XPF1.196,61000 RWF
250 XPF2.991,52500 RWF
500 XPF5.983,05000 RWF
1000 XPF11.966,10000 RWF
2000 XPF23.932,20000 RWF
5000 XPF59.830,50000 RWF
10000 XPF119.661,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / CFP Frangı
1 RWF0,08357 XPF
5 RWF0,41785 XPF
10 RWF0,83570 XPF
20 RWF1,67139 XPF
50 RWF4,17848 XPF
100 RWF8,35696 XPF
250 RWF20,89240 XPF
500 RWF41,78480 XPF
1000 RWF83,56960 XPF
2000 RWF167,13920 XPF
5000 RWF417,84800 XPF
10000 RWF835,69600 XPF