100 Ruanda frangından CFP frangına

Reel döviz kuru ile RWF → XPF çevirin

100 rwf
8 xpf

1,000R₣ RWF = 0,08401₣ XPF

05:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08470,0861
Düşük0,08330,0833
Ortalama0,08380,0845
Değişim-0.83%-2.19%
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1 RWF → XPF istatistikleri

RWF → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0847, en düşük 0,0833 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0838 oldu. RWF → XPF kurundaki değişiklik -0.83 değerindeydi.

RWF → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0861, en düşük 0,0833 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0845 oldu. RWF → XPF kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9271,3860,7861,3331,53518,26583,739
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65619,71190,371
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10713,17560,403
1 GBP1,2721,1791,76411,6961,95223,236106,533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / CFP Frangı
1 RWF0,08401 XPF
5 RWF0,42004 XPF
10 RWF0,84009 XPF
20 RWF1,68018 XPF
50 RWF4,20044 XPF
100 RWF8,40088 XPF
250 RWF21,00220 XPF
500 RWF42,00440 XPF
1000 RWF84,00880 XPF
2000 RWF168,01760 XPF
5000 RWF420,04400 XPF
10000 RWF840,08800 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Ruanda Frangı
1 XPF11,90350 RWF
5 XPF59,51750 RWF
10 XPF119,03500 RWF
20 XPF238,07000 RWF
50 XPF595,17500 RWF
100 XPF1.190,35000 RWF
250 XPF2.975,87500 RWF
500 XPF5.951,75000 RWF
1000 XPF11.903,50000 RWF
2000 XPF23.807,00000 RWF
5000 XPF59.517,50000 RWF
10000 XPF119.035,00000 RWF