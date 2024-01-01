20 İsviçre frangından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → JMD çevirin

20 xpf
28,42 jmd

1,000₣ XPF = 1,421J$ JMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,42941,4294
Düşük1,40351,3982
Ortalama1,42001,4119
Değişim1.24%1.52%
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1 XPF → JMD istatistikleri

XPF → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4294, en düşük 1,4035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4200 oldu. XPF → JMD kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

XPF → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4294, en düşük 1,3982 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4119 oldu. XPF → JMD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Jamaika Doları
1 XPF1,42100 JMD
5 XPF7,10500 JMD
10 XPF14,21000 JMD
20 XPF28,42000 JMD
50 XPF71,05000 JMD
100 XPF142,10000 JMD
250 XPF355,25000 JMD
500 XPF710,50000 JMD
1000 XPF1.421,00000 JMD
2000 XPF2.842,00000 JMD
5000 XPF7.105,00000 JMD
10000 XPF14.210,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / CFP Frangı
1 JMD0,70373 XPF
5 JMD3,51865 XPF
10 JMD7,03729 XPF
20 JMD14,07458 XPF
50 JMD35,18645 XPF
100 JMD70,37290 XPF
250 JMD175,93225 XPF
500 JMD351,86450 XPF
1000 JMD703,72900 XPF
2000 JMD1.407,45800 XPF
5000 JMD3.518,64500 XPF
10000 JMD7.037,29000 XPF