20 İsviçre frangından Gine frangına

Reel döviz kuru ile XPF → GNF çevirin

20 xpf
1.563 gnf

1,000₣ XPF = 78,14GFr GNF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GNF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek78,746878,7468
Düşük77,441277,1521
Ortalama78,202477,8737
Değişim0.90%1.14%
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1 XPF → GNF istatistikleri

XPF → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 78,7468, en düşük 77,4412 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 78,2024 oldu. XPF → GNF kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

XPF → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 78,7468, en düşük 77,1521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 77,8737 oldu. XPF → GNF kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Gine Frangı
1 XPF78,13510 GNF
5 XPF390,67550 GNF
10 XPF781,35100 GNF
20 XPF1.562,70200 GNF
50 XPF3.906,75500 GNF
100 XPF7.813,51000 GNF
250 XPF19.533,77500 GNF
500 XPF39.067,55000 GNF
1000 XPF78.135,10000 GNF
2000 XPF156.270,20000 GNF
5000 XPF390.675,50000 GNF
10000 XPF781.351,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / CFP Frangı
1 GNF0,01280 XPF
5 GNF0,06399 XPF
10 GNF0,12798 XPF
20 GNF0,25597 XPF
50 GNF0,63992 XPF
100 GNF1,27984 XPF
250 GNF3,19960 XPF
500 GNF6,39920 XPF
1000 GNF12,79840 XPF
2000 GNF25,59680 XPF
5000 GNF63,99200 XPF
10000 GNF127,98400 XPF