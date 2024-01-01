10 İsviçre frangından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile XPF → BRL çevirin

10 xpf
0,52 brl

1,000₣ XPF = 0,05211R$ BRL

20:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05210,0521
Düşük0,04890,0456
Ortalama0,05040,0486
Değişim4.17%14.26%
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1 XPF → BRL istatistikleri

XPF → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0521, en düşük 0,0489 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0504 oldu. XPF → BRL kurundaki değişiklik 4.17 değerindeydi.

XPF → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0521, en düşük 0,0456 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0486 oldu. XPF → BRL kurundaki değişiklik 14.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2770,91683,7940,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7750,69163,1530,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,943191,4320,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Brezilya Reali
1 XPF0,05211 BRL
5 XPF0,26057 BRL
10 XPF0,52115 BRL
20 XPF1,04230 BRL
50 XPF2,60574 BRL
100 XPF5,21148 BRL
250 XPF13,02870 BRL
500 XPF26,05740 BRL
1000 XPF52,11480 BRL
2000 XPF104,22960 BRL
5000 XPF260,57400 BRL
10000 XPF521,14800 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / CFP Frangı
1 BRL19,18840 XPF
5 BRL95,94200 XPF
10 BRL191,88400 XPF
20 BRL383,76800 XPF
50 BRL959,42000 XPF
100 BRL1.918,84000 XPF
250 BRL4.797,10000 XPF
500 BRL9.594,20000 XPF
1000 BRL19.188,40000 XPF
2000 BRL38.376,80000 XPF
5000 BRL95.942,00000 XPF
10000 BRL191.884,00000 XPF