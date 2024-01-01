250 İsviçre frangından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile XPF → BHD çevirin

250 xpf
0,858 bhd

1,000₣ XPF = 0,003431.د.ب BHD

20:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00340,0034
Düşük0,00340,0034
Ortalama0,00340,0034
Değişim1.09%1.18%
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1 XPF → BHD istatistikleri

XPF → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0034 oldu. XPF → BHD kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

XPF → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0034 oldu. XPF → BHD kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,280,91783,7880,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7760,69163,1440,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5840,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,945191,4220,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bahreyn Dinarı
1 XPF0,00343 BHD
5 XPF0,01715 BHD
10 XPF0,03431 BHD
20 XPF0,06862 BHD
50 XPF0,17154 BHD
100 XPF0,34308 BHD
250 XPF0,85771 BHD
500 XPF1,71542 BHD
1000 XPF3,43083 BHD
2000 XPF6,86166 BHD
5000 XPF17,15415 BHD
10000 XPF34,30830 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / CFP Frangı
1 BHD291,47500 XPF
5 BHD1.457,37500 XPF
10 BHD2.914,75000 XPF
20 BHD5.829,50000 XPF
50 BHD14.573,75000 XPF
100 BHD29.147,50000 XPF
250 BHD72.868,75000 XPF
500 BHD145.737,50000 XPF
1000 BHD291.475,00000 XPF
2000 BHD582.950,00000 XPF
5000 BHD1.457.375,00000 XPF
10000 BHD2.914.750,00000 XPF