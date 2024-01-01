İsviçre frangından Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile XPF → ANG çevirin

1.000 xpf
16,29 ang

1,000₣ XPF = 0,01629ƒ ANG

20:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ANG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01640,0164
Düşük0,01610,0161
Ortalama0,01630,0162
Değişim1.10%1.22%
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1 XPF → ANG istatistikleri

XPF → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0163 oldu. XPF → ANG kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

XPF → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0164, en düşük 0,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0162 oldu. XPF → ANG kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2690,91783,7610,7811,5341,387
1 SGD0,754113,7710,69163,1370,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,93191,3790,8521,6741,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Hollanda Antilleri Parası
1 XPF0,01629 ANG
5 XPF0,08146 ANG
10 XPF0,16291 ANG
20 XPF0,32582 ANG
50 XPF0,81455 ANG
100 XPF1,62911 ANG
250 XPF4,07278 ANG
500 XPF8,14555 ANG
1000 XPF16,29110 ANG
2000 XPF32,58220 ANG
5000 XPF81,45550 ANG
10000 XPF162,91100 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / CFP Frangı
1 ANG61,38320 XPF
5 ANG306,91600 XPF
10 ANG613,83200 XPF
20 ANG1.227,66400 XPF
50 ANG3.069,16000 XPF
100 ANG6.138,32000 XPF
250 ANG15.345,80000 XPF
500 ANG30.691,60000 XPF
1000 ANG61.383,20000 XPF
2000 ANG122.766,40000 XPF
5000 ANG306.916,00000 XPF
10000 ANG613.832,00000 XPF