1 Hollanda Antilleri guldeninden CFP frangına

Reel döviz kuru ile ANG → XPF çevirin

1 ang
63 xpf

1.00000 ANG = 62.86590 XPF

13:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ANG → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ANG → 0 XPF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.054987.75091.423751.649050.9670518.6311
1GBP1.155811.21935101.4311.64571.906131.1177221.5356
1USD0.947950.820109183.18411.349651.563230.916817.6615
1INR0.01139590.009858960.012021510.01622490.01879240.01102130.212318

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hollanda Antilleri parası

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / CFP Frangı
1 ANG62.86590 XPF
5 ANG314.32950 XPF
10 ANG628.65900 XPF
20 ANG1257.31800 XPF
50 ANG3143.29500 XPF
100 ANG6286.59000 XPF
250 ANG15716.47500 XPF
500 ANG31432.95000 XPF
1000 ANG62865.90000 XPF
2000 ANG125731.80000 XPF
5000 ANG314329.50000 XPF
10000 ANG628659.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Hollanda Antilleri Parası
1 XPF0.01591 ANG
5 XPF0.07953 ANG
10 XPF0.15907 ANG
20 XPF0.31814 ANG
50 XPF0.79535 ANG
100 XPF1.59069 ANG
250 XPF3.97673 ANG
500 XPF7.95345 ANG
1000 XPF15.90690 ANG
2000 XPF31.81380 ANG
5000 XPF79.53450 ANG
10000 XPF159.06900 ANG