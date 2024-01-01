1 CFA Frangı BCEAO'dan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile XOF → UAH çevirin

1,000CFA XOF = 0,06621₴ UAH

12:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 XOF → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06860,0702
Düşük0,06590,0659
Ortalama0,06730,0685
Değişim-2.53%-5.03%
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1 XOF → UAH istatistikleri

XOF → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0686, en düşük 0,0659 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0673 oldu. XOF → UAH kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

XOF → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0702, en düşük 0,0659 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0685 oldu. XOF → UAH kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9881,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94512,6211,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1240,9561.230,58
1 EUR1,0570,8361,48111,62710,5541,4161.822,94

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ukrayna Grivnası
1 XOF0,06621 UAH
5 XOF0,33103 UAH
10 XOF0,66205 UAH
20 XOF1,32411 UAH
50 XOF3,31027 UAH
100 XOF6,62054 UAH
250 XOF16,55135 UAH
500 XOF33,10270 UAH
1000 XOF66,20540 UAH
2000 XOF132,41080 UAH
5000 XOF331,02700 UAH
10000 XOF662,05400 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / CFA Frangı BCEAO
1 UAH15,10450 XOF
5 UAH75,52250 XOF
10 UAH151,04500 XOF
20 UAH302,09000 XOF
50 UAH755,22500 XOF
100 UAH1.510,45000 XOF
250 UAH3.776,12500 XOF
500 UAH7.552,25000 XOF
1000 UAH15.104,50000 XOF
2000 UAH30.209,00000 XOF
5000 UAH75.522,50000 XOF
10000 UAH151.045,00000 XOF