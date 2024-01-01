CFA Frangı BCEAO'dan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → MKD çevirin

1,000CFA XOF = 0,09384ден MKD

11:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 XOF → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09460,0946
Düşük0,09350,0934
Ortalama0,09390,0939
Değişim0.02%-0.34%
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1 XOF → MKD istatistikleri

XOF → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0946, en düşük 0,0935 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0939 oldu. XOF → MKD kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

XOF → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0946, en düşük 0,0934 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0939 oldu. XOF → MKD kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9981,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6321,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1320,9561.230,71
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5521,4141.820,87

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Makedonya Dinarı
1 XOF0,09384 MKD
5 XOF0,46920 MKD
10 XOF0,93841 MKD
20 XOF1,87681 MKD
50 XOF4,69203 MKD
100 XOF9,38406 MKD
250 XOF23,46015 MKD
500 XOF46,92030 MKD
1000 XOF93,84060 MKD
2000 XOF187,68120 MKD
5000 XOF469,20300 MKD
10000 XOF938,40600 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 MKD10,65640 XOF
5 MKD53,28200 XOF
10 MKD106,56400 XOF
20 MKD213,12800 XOF
50 MKD532,82000 XOF
100 MKD1.065,64000 XOF
250 MKD2.664,10000 XOF
500 MKD5.328,20000 XOF
1000 MKD10.656,40000 XOF
2000 MKD21.312,80000 XOF
5000 MKD53.282,00000 XOF
10000 MKD106.564,00000 XOF