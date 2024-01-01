CFA Frangı BCEAO'dan Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile XOF → HNL çevirin

1,000CFA XOF = 0,04061L HNL

10:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 XOF → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04180,0424
Düşük0,04040,0404
Ortalama0,04120,0417
Değişim-2.24%-3.79%
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1 XOF → HNL istatistikleri

XOF → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0418, en düşük 0,0404 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0412 oldu. XOF → HNL kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

XOF → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0424, en düşük 0,0404 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0417 oldu. XOF → HNL kurundaki değişiklik -3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9951,3391.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94712,6371,6942.181,27
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1280,9551.230,32
1 EUR1,0560,8351,48111,62610,5541,4141.821,74

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Honduras Lempirası
1 XOF0,04061 HNL
5 XOF0,20303 HNL
10 XOF0,40605 HNL
20 XOF0,81211 HNL
50 XOF2,03027 HNL
100 XOF4,06053 HNL
250 XOF10,15133 HNL
500 XOF20,30265 HNL
1000 XOF40,60530 HNL
2000 XOF81,21060 HNL
5000 XOF203,02650 HNL
10000 XOF406,05300 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / CFA Frangı BCEAO
1 HNL24,62730 XOF
5 HNL123,13650 XOF
10 HNL246,27300 XOF
20 HNL492,54600 XOF
50 HNL1.231,36500 XOF
100 HNL2.462,73000 XOF
250 HNL6.156,82500 XOF
500 HNL12.313,65000 XOF
1000 HNL24.627,30000 XOF
2000 HNL49.254,60000 XOF
5000 HNL123.136,50000 XOF
10000 HNL246.273,00000 XOF