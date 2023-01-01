500 Honduras lempirasından CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile HNL → XOF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Honduras lempirasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Honduras Lempirası / CFA Frangı BCEAO
|1 HNL
|25.09930 XOF
|5 HNL
|125.49650 XOF
|10 HNL
|250.99300 XOF
|20 HNL
|501.98600 XOF
|50 HNL
|1254.96500 XOF
|100 HNL
|2509.93000 XOF
|250 HNL
|6274.82500 XOF
|500 HNL
|12549.65000 XOF
|1000 HNL
|25099.30000 XOF
|2000 HNL
|50198.60000 XOF
|5000 HNL
|125496.50000 XOF
|10000 HNL
|250993.00000 XOF