10 CFA Frangı BCEAO'dan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile XOF → BWP çevirin

1,000CFA XOF = 0,02187P BWP

09:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BWP
1 XOF → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02220,0228
Düşük0,02170,0217
Ortalama0,02200,0222
Değişim-0.67%-3.29%
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1 XOF → BWP istatistikleri

XOF → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0222, en düşük 0,0217 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0220 oldu. XOF → BWP kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.

XOF → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0228, en düşük 0,0217 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0222 oldu. XOF → BWP kurundaki değişiklik -3.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0031,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1981,94612,6311,6932.172,28
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.226,1
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5481,4141.813,95

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Botsvana Pulası
1 XOF0,02187 BWP
5 XOF0,10935 BWP
10 XOF0,21870 BWP
20 XOF0,43741 BWP
50 XOF1,09352 BWP
100 XOF2,18703 BWP
250 XOF5,46758 BWP
500 XOF10,93515 BWP
1000 XOF21,87030 BWP
2000 XOF43,74060 BWP
5000 XOF109,35150 BWP
10000 XOF218,70300 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / CFA Frangı BCEAO
1 BWP45,72410 XOF
5 BWP228,62050 XOF
10 BWP457,24100 XOF
20 BWP914,48200 XOF
50 BWP2.286,20500 XOF
100 BWP4.572,41000 XOF
250 BWP11.431,02500 XOF
500 BWP22.862,05000 XOF
1000 BWP45.724,10000 XOF
2000 BWP91.448,20000 XOF
5000 BWP228.620,50000 XOF
10000 BWP457.241,00000 XOF