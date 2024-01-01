500 CFA Frangı BCEAO'dan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile XOF → BAM çevirin

1,000CFA XOF = 0,002982KM BAM

09:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 XOF → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00300,0030
Düşük0,00300,0030
Ortalama0,00300,0030
Değişim-0.00%-0.00%
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1 XOF → BAM istatistikleri

XOF → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0030 oldu. XOF → BAM kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

XOF → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0030 oldu. XOF → BAM kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9491,5410,0151,3411.720,28
1 GBP1,26411,7731,1991,94612,6561,6942.173,92
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1390,9561.226,28
1 EUR1,0540,8341,47911,62310,5561,4131.813,09

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 XOF0,00298 BAM
5 XOF0,01491 BAM
10 XOF0,02982 BAM
20 XOF0,05963 BAM
50 XOF0,14908 BAM
100 XOF0,29817 BAM
250 XOF0,74542 BAM
500 XOF1,49084 BAM
1000 XOF2,98167 BAM
2000 XOF5,96334 BAM
5000 XOF14,90835 BAM
10000 XOF29,81670 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / CFA Frangı BCEAO
1 BAM335,38200 XOF
5 BAM1.676,91000 XOF
10 BAM3.353,82000 XOF
20 BAM6.707,64000 XOF
50 BAM16.769,10000 XOF
100 BAM33.538,20000 XOF
250 BAM83.845,50000 XOF
500 BAM167.691,00000 XOF
1000 BAM335.382,00000 XOF
2000 BAM670.764,00000 XOF
5000 BAM1.676.910,00000 XOF
10000 BAM3.353.820,00000 XOF