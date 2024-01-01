Doğu Karayip dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile XCD → RON çevirin

1,000$ XCD = 1,741L RON

08:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 XCD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75051,7505
Düşük1,68561,6467
Ortalama1,71451,6822
Değişim2.75%5.39%
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1 XCD → RON istatistikleri

XCD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7505, en düşük 1,6856 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7145 oldu. XCD → RON kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

XCD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7505, en düşük 1,6467 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6822 oldu. XCD → RON kurundaki değişiklik 5.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9711,5350,7891,40184,4141,3380,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6970,0740,053
1 AUD0,65111,70610,5140,91354,9870,8720,615
1 GBP1,26722,7661,94511,775106,941,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Rumen Leyi
1 XCD1,74140 RON
5 XCD8,70700 RON
10 XCD17,41400 RON
20 XCD34,82800 RON
50 XCD87,07000 RON
100 XCD174,14000 RON
250 XCD435,35000 RON
500 XCD870,70000 RON
1000 XCD1.741,40000 RON
2000 XCD3.482,80000 RON
5000 XCD8.707,00000 RON
10000 XCD17.414,00000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Doğu Karayip Doları
1 RON0,57425 XCD
5 RON2,87125 XCD
10 RON5,74251 XCD
20 RON11,48502 XCD
50 RON28,71255 XCD
100 RON57,42510 XCD
250 RON143,56275 XCD
500 RON287,12550 XCD
1000 RON574,25100 XCD
2000 RON1.148,50200 XCD
5000 RON2.871,25500 XCD
10000 RON5.742,51000 XCD