10 Romanya leyinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile RON → XCD çevirin

10 ron
5,85 xcd

1,000L RON = 0,5854$ XCD

23:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → XCD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59430,5943
Düşük0,58310,5794
Ortalama0,58940,5867
Değişim0.39%0.17%
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1 RON → XCD istatistikleri

RON → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5943, en düşük 0,5831 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5894 oldu. RON → XCD kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

RON → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5943, en düşük 0,5794 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5867 oldu. RON → XCD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3881,540,7861,3370,87383,762
1 EUR1,07911,4971,6610,8471,4420,94290,354
1 CAD0,720,66811,1090,5660,9630,62960,345
1 AUD0,650,6020,90210,510,8680,56754,403

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Doğu Karayip Doları
1 RON0,58539 XCD
5 RON2,92694 XCD
10 RON5,85387 XCD
20 RON11,70774 XCD
50 RON29,26935 XCD
100 RON58,53870 XCD
250 RON146,34675 XCD
500 RON292,69350 XCD
1000 RON585,38700 XCD
2000 RON1.170,77400 XCD
5000 RON2.926,93500 XCD
10000 RON5.853,87000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Rumen Leyi
1 XCD1,70827 RON
5 XCD8,54135 RON
10 XCD17,08270 RON
20 XCD34,16540 RON
50 XCD85,41350 RON
100 XCD170,82700 RON
250 XCD427,06750 RON
500 XCD854,13500 RON
1000 XCD1.708,27000 RON
2000 XCD3.416,54000 RON
5000 XCD8.541,35000 RON
10000 XCD17.082,70000 RON