CFA Frangı BEAC'den Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile XAF → TZS çevirin

1.000 xaf
4.166,75 tzs

1.00000 XAF = 4.16675 TZS

02:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.076489.34541.451261.65320.9479918.3602
1 GBP1.1694411.25875104.4811.697111.933271.1086221.4705
1 USD0.929050.794439183.00391.348251.535860.8807517.057
1 INR0.01119250.00957110.012047610.01624320.01850350.01061090.205496

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CFA Frangı BEAC'den Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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XAF → GBP

XAF → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tanzanya Şilini
1 XAF4.16675 TZS
5 XAF20.83375 TZS
10 XAF41.66750 TZS
20 XAF83.33500 TZS
50 XAF208.33750 TZS
100 XAF416.67500 TZS
250 XAF1041.68750 TZS
500 XAF2083.37500 TZS
1000 XAF4166.75000 TZS
2000 XAF8333.50000 TZS
5000 XAF20833.75000 TZS
10000 XAF41667.50000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 TZS0.24000 XAF
5 TZS1.19998 XAF
10 TZS2.39995 XAF
20 TZS4.79990 XAF
50 TZS11.99975 XAF
100 TZS23.99950 XAF
250 TZS59.99875 XAF
500 TZS119.99750 XAF
1000 TZS239.99500 XAF
2000 TZS479.99000 XAF
5000 TZS1199.97500 XAF
10000 TZS2399.95000 XAF