CFA Frangı BEAC'den Türk lirasına

Reel döviz kuru ile XAF → TRY çevirin

1.000 xaf
50,55 try

1.00000 XAF = 0.05055 TRY

02:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.076489.34541.451261.65320.9479918.3602
1 GBP1.1694411.25875104.4811.697111.933271.1086221.4705
1 USD0.929050.794439183.00391.348251.535860.8807517.057
1 INR0.01119250.00957110.012047610.01624320.01850350.01061090.205496

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Türk Lirası
1 XAF0.05055 TRY
5 XAF0.25273 TRY
10 XAF0.50546 TRY
20 XAF1.01093 TRY
50 XAF2.52732 TRY
100 XAF5.05464 TRY
250 XAF12.63660 TRY
500 XAF25.27320 TRY
1000 XAF50.54640 TRY
2000 XAF101.09280 TRY
5000 XAF252.73200 TRY
10000 XAF505.46400 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 TRY19.78380 XAF
5 TRY98.91900 XAF
10 TRY197.83800 XAF
20 TRY395.67600 XAF
50 TRY989.19000 XAF
100 TRY1978.38000 XAF
250 TRY4945.95000 XAF
500 TRY9891.90000 XAF
1000 TRY19783.80000 XAF
2000 TRY39567.60000 XAF
5000 TRY98919.00000 XAF
10000 TRY197838.00000 XAF