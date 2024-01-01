10 bin Samoa talasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile WST → UZS çevirin

1,000WS$ WST = 4.623so'm UZS

06:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 WST → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.750,78004.758,9600
Düşük4.617,65004.617,6500
Ortalama4.694,58934.704,5544
Değişim-1.38%-0.54%
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1 WST → UZS istatistikleri

WST → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.750,7800, en düşük 4.617,6500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.694,5893 oldu. WST → UZS kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

WST → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.758,9600, en düşük 4.617,6500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.704,5544 oldu. WST → UZS kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9371,4020,78984,4061,338
1 EUR1,05911,62619,0021,4850,83689,4161,418
1 AUD0,6520,615111,6870,9130,51454,9950,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7060,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Özbekistan Somu
1 WST4.622,65000 UZS
5 WST23.113,25000 UZS
10 WST46.226,50000 UZS
20 WST92.453,00000 UZS
50 WST231.132,50000 UZS
100 WST462.265,00000 UZS
250 WST1.155.662,50000 UZS
500 WST2.311.325,00000 UZS
1000 WST4.622.650,00000 UZS
2000 WST9.245.300,00000 UZS
5000 WST23.113.250,00000 UZS
10000 WST46.226.500,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Samoa Talası
1 UZS0,00022 WST
5 UZS0,00108 WST
10 UZS0,00216 WST
20 UZS0,00433 WST
50 UZS0,01082 WST
100 UZS0,02163 WST
250 UZS0,05408 WST
500 UZS0,10816 WST
1000 UZS0,21633 WST
2000 UZS0,43265 WST
5000 UZS1,08163 WST
10000 UZS2,16326 WST