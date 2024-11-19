Samoa talasından Özbekistan somuna Geçmiş Döviz Kurları
Samoa talasından Özbekistan somuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Samoa talasından (WST) Özbekistan somuna (UZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, WST - UZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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WST → UZS çevrim grafiği
1 WST = 4.622,65000 UZS
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Samoa talası → Özbekistan somu döviz kuru geçmişi
Bugünün Samoa talası Özbekistan somuna döviz kuru şu anda 4.622,650, dünden bu yana %0.384 değerinde değişti. Samoa talası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.130 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Samoa talası Özbekistan somuna döviz kuru en yüksek değeri 4.707,410 (15-11-2024) ile en düşük değeri 4.604,970 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-2.135 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Samoa talasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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