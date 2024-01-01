1 Samoa talasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile WST → UYU çevirin

1,000WS$ WST = 15,46$U UYU

06:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 WST → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,770015,7700
Düşük15,037414,7920
Ortalama15,365415,2640
Değişim1.73%4.30%
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1 WST → UYU istatistikleri

WST → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,7700, en düşük 15,0374 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,3654 oldu. WST → UYU kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

WST → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,7700, en düşük 14,7920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,2640 oldu. WST → UYU kurundaki değişiklik 4.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9381,4020,78984,4051,338
1 EUR1,05911,62619,0011,4850,83689,4061,418
1 AUD0,6520,615111,6870,9130,51454,990,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7050,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Uruguay Pesosu
1 WST15,46220 UYU
5 WST77,31100 UYU
10 WST154,62200 UYU
20 WST309,24400 UYU
50 WST773,11000 UYU
100 WST1.546,22000 UYU
250 WST3.865,55000 UYU
500 WST7.731,10000 UYU
1000 WST15.462,20000 UYU
2000 WST30.924,40000 UYU
5000 WST77.311,00000 UYU
10000 WST154.622,00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Samoa Talası
1 UYU0,06467 WST
5 UYU0,32337 WST
10 UYU0,64674 WST
20 UYU1,29348 WST
50 UYU3,23370 WST
100 UYU6,46739 WST
250 UYU16,16848 WST
500 UYU32,33695 WST
1000 UYU64,67390 WST
2000 UYU129,34780 WST
5000 UYU323,36950 WST
10000 UYU646,73900 WST