bin Uruguay pesosundan Samoa talasına

Reel döviz kuru ile UYU → WST çevirin

1000 uyu
71.84 wst

1.00000 UYU = 0.07184 WST

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UYU → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 WST
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Samoa Talası
1 UYU0.07184 WST
5 UYU0.35918 WST
10 UYU0.71837 WST
20 UYU1.43673 WST
50 UYU3.59183 WST
100 UYU7.18366 WST
250 UYU17.95915 WST
500 UYU35.91830 WST
1000 UYU71.83660 WST
2000 UYU143.67320 WST
5000 UYU359.18300 WST
10000 UYU718.36600 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Uruguay Pesosu
1 WST13.92050 UYU
5 WST69.60250 UYU
10 WST139.20500 UYU
20 WST278.41000 UYU
50 WST696.02500 UYU
100 WST1392.05000 UYU
250 WST3480.12500 UYU
500 WST6960.25000 UYU
1000 WST13920.50000 UYU
2000 WST27841.00000 UYU
5000 WST69602.50000 UYU
10000 WST139205.00000 UYU